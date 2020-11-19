Kritik araştırma! Savunmayı azaltıyor, virüsün yerleşmesine izin veriyor

Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı bildirildi.
SİGARA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ MOLEKÜLLERİNİN DÜZGÜN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR
Daily Mail'in haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.
Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.
SİGARA DOĞAL SAVUNMAYI AZALTIYOR, VİRÜSÜN YERLEŞMESİNE İZİN VERİYOR
Araştırma ekibinden Dr. Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir." değerlendirmesini yaptı.
İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.
Sigaranın Covid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.
Yeşilay'ın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması" Covid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.
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