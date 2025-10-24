Habertürk
        Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor | Sağlık Haberleri

        Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor

        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türk erkeklerinin yüzde 31 ile tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde 2'nci sırada olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan, "Sigara içenler Covid-19, zatürre gibi hastalıklara yakalandığında daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:52
        Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
        Sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserler, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etken olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan, bilgilendirmede bulundu.

        Uzm. Dr. Ercan, "Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80'den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8'nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor" şeklinde konuştu.

        "KOAH'IN YÜZDE 90 SEBEBİ SİGARA"

        Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Uzm. Dr. Ercan, "Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH'ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30'undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

        "ALZHEIMER RİSKİNİ DE ARTIRIYOR"

        Sigara kullananlarda gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığının belirgin şekilde arttığına işaret eden Uzm. Dr. Ercan, "Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Sigaranın ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları da mevcuttur. Her yönden sağlığımıza zararı olan sigara için söyleyebileceğimiz tek şey, 'sigarayı bırak hayatı bırakma' olacaktır" dedi.

        "SİGARA İÇENLER COVID-19'U DAHA AĞIR GEÇİRİYOR"

        Sigara ve Covid-19'u da ilişkilendiren Uzm. Dr. Ercan, "Aralık 2019'dan itibaren görünmeye başlayan Covid-19 enfeksiyonu da hem kalp-damar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre Covid-19 hastalığını daha ağır geçirmektedir. Dolayısıyla, sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Covid-19, zatürre gibi hastalıklar için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Tüm bu gerekçelerle sigara kullanımının terk edilmesi, hastalıkların sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir" dedi.

        Habertürk Anasayfa