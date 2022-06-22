SİGARAYA 9 TL ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiları sosyal medyada gündeme geldi. Son olarak 5 Mayıs tarihinde uygulanan 2 liralık zammın ardından %10'luk ÖTV artışı uygulandı fakat zam paket fiyatlarına henüz yansımadı. ÖTV zammının sigara paket fiyatlarına yansımasıyla birlikte 2 ila 4 liralık bir artış yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.