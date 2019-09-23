Tüm iş alanlarında olduğu gibi, otomotiv sektöründe de pazarlama ve satış faaliyetleri dijitale taşınıyor.

Aslında uzunca bir süredir ikinci el araçlar üzerinden devam eden söz konusu dijital süreçler, yeni yeni sıfır kilometre araçlara da yansıyor.

Gelinen noktada, bugün birçok üretici online rezervasyon ile araçlarının satışını gerçekleştirmeye yeşil ışık yakmış durumda.

Gelişmeler, girişim ekosisteminin de kabuk değiştiren sektöre karşı ilgisinin artmasına yol açıyor.

Otomotiv sektöründeki dönüşüme kayıtsız kalmak istemeyen bir yerli girişim olan Minoto, bundan iki ay önce yetkili satıcıların ellerindeki araçları kendi sitesinden görsel olarak yayınlamaya başladı.

Yetkili satıcılar haricinde galeriler yada ikinci el araçların dahil edilmediği platformda, sıfır kilometre araçların gerçek fotoğrafları ve bayiden bayiye değişiklik gösterebilen fiyat bilgileri tüketicilere sunuluyor.

Girişimin arkasında ise, aslında ekosistemde henüz çok tanınmayan, fakat otomotiv sektörünün yakından bildiği bir isim olan Ferhat Albayrak bulunuyor.

Öyle ki, 1995 yılından beri otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde görev alan Albayrak, 2014 yılında Ferrari ve Masereti marka otomobillerin Türkiye distribütörü Fer-Mas Otomotiv'in Genel Müdürlük görevinden ayrıldıktan sonra, İstanbul'daki bir lüks araç galerisinin başına geçti.

Yaklaşık 5 yıl süren bu yolculuğun ardından ise, onun ismini şimdi de kurucusu olduğu bir girişim olan Minoto ile duyduk.

'GİRİŞİMCİLİKTE DENEYİM VE BİRİKİM ŞART'

Kariyerinde açtığı yeni sayfa ile ilgili heyecanı gözlerden kaçmayan Albayrak, "Dijitalde bir şeyler yapmak yıllardır aklımdaydı. Üzerine çok yoğunlaştım. Şimdi ortaya bir şey çıktı ve güzel geri dönüşler de alıyoruz" dedi.

Sektördeki tecrübesinden yeni girişiminde faydalandığını aktaran Ferhat Albayrak, "İnsanlar okuldan mezun olur olmaz bir startup veya bir şirket kurma hayaline koşuyor. Herkes startup kursa veya şirket sahibi olsa çalışacak kimse kalmaz. Bunu özendirmenin doğru olmadığını inanıyorum. Öte yandan, fikrin önemi gerçekten çok az. Bir network, deneyim ve birikiminiz olması şart. Mesele ben bu şirketi 41 yaşında değil de 21 yaşında kursaydım belki de bankalarla anlaşamazdım ve distribütörlerin genel müdürleriyle 1.5 ay içerisinde görüşemezdim. Eninde sonunda insan ilişkisiyle işimizi yapıyoruz. Tecrübe kazanmak çok önemli. Para bulmak ve sermaye oluşturmak aslında işin en kolay kısmı. Tabi denge çok önemli. Çok fazla tecrübe de cesareti kırabiliyor" diye konuştu.

130 BİN ZİYARETÇİSİ VAR

Minoto'nun nasıl ortaya çıktığına gelirsek. Öncelikle, Ferhat Albayrak'tan, girişimin isminin 'Minimum Efor Maksimum Oto’dan geldiğini öğreniyoruz.

Şirketin ismine uygun olarak otomobil satın alma süreçlerini basitleştirmek ve minimalize etmek üzerine bir iş yaptıklarını anlatan Albayrak, "Otomotiv pazarında şu anda ikinci el araçlar için büyük bir pazar yeri var. Bu pazar yerinde araç beğeniliyor ve hemen satıcı ile iletişime geçiliyor. Sıfır kilometre pazarında ise markaların ve bayilerin olduğu bir dünya var. Bu pazarda başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyorsunuz ve belirlediğiniz markaların stokunu görmek için çaba sarf ediyorsunuz. Bu günümüzde çok doğru bir müşteri deneyimi değil. Çıkış noktamız burada başlıyor. Showroom içerisinde otomobili sizin gözünüze getirmek. Ondan sonrası işin kolay tarafı bence" dedi.

Şu ana kadar 28 bayi noktasıyla anlaştıklarını kaydeden Albayrak, iki adet de distribütör ile anlaştıklarını anlattı.

Albayrak, şu an için satış yapmadıklarını da belirterek, "Biz bunu bankalar otomobillerin yüzde 100'üne kredi verdiği zaman yapacağız. Şu anda iki bankayla anlaştık. Onlar Minoto’ya özel faiz uygulamasıyla sisteme entegre olacak. Biz gelecekte otomobil satın alma işlemlerinin tamamını online yapmak istiyoruz. Şu anki mevzuatta bu mümkün değil. Çünkü oto kredisini yalnızca ıslak imzayla alabiliyorsunuz" diye konuştu.

Minoto CEO'su Ferhat Albayrak, 1.5 yıl içerisinde uçtan uça araç satış deneyimini oluşturacaklarının bilgisini verdi.

Öte yandan, Minoto'nun iki aylık ziyaretçi sayısının 130 bini geçtiğini bildiren Albayrak, günde 15’ten fazla bayiye arama yönlendirdiklerini vurguladı.

Albayrak, gelecek planları ile ilgili olarak da, Minoto'yu Avrupa ve Ortadoğu’ya açmak istediklerini söyledi.

2 AYA YATIRIM AÇIKLAYACAK

Ferhat Albayrak'ın buraya kadar anlattıkları, kuşkusuz Minoto özelinde otomotiv pazarının içinde bulunduğu dönüşümü gözler önüne seriyor.

Minoto'un da bir girişim olmasından yola çıkarak işin yatırım tarafını da sorduğumuz Albayrak, "Bazı yerli yatırımcılarla görüşmeye başladık. Bir iki aya muhtemelen ya açıklarız. Zaten bir tohum yatırımı almıştık. Henüz değerlemeyi çok ortaya çıkarmadık. Aslına bakarsanız ben bütün şirketin omurgasını değerleme üzerine kuruyorum. Çünkü değerleme şirketin satılabilme potansiyelini gösteriyoruz. Bizim amacımız da datanın sahibi olmak ve datayı doğru yönlendirmek" dedi.

PAZARIN POTANSİYELİ 2.5 MİLYON ADET

Bir zamanlar sıfır kilometre lüks araçların satışı konusunda çalışan ve sonrasında da aynı araçların ikinci eldeki satışları konusunda da uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren Ferhat Albayrak ile bir araya gelmişken sektörün içinde bulunduğu durumu da konuşmamak olmazdı.

Son bir yıllık süreçte kan kaybetmesine rağmen Türkiye otomotiv pazarının potansiyelinin 1 milyon adedin üzerinde olduğunun altını çizen Albayrak, "Türkiye’de çok yüksek bir vergi baskısı var. Bu gerçek pazarın oluşmasını engelliyor. Türkiye’nin potansiyeli 2-2.5 milyon adet ama biz 1 milyonu hiç geçemedik. Fiyatlarda yüzde 35 iskonto yapsak pazar aniden hareketlenecek. Ben iki sene içerisinde doğru politikalar uygulanırsa pazarın yeniden 1 milyon adetlere geleceğine inanıyorum. Sadece vergi değil aynı zamanda faiz ve vadelerdeki artış da çok önemli. Çünkü otomobiller krediyle alınıyor" dedi.

Minoto'nun ortaya çıkışı, hem girişim ekosisteminde hem de otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

İş yapış biçimiyle bir pazar yeri olan girişim, ekosistemde ikinci el araç satışına odaklanan rakiplerinin karşısında başarı arayacak.

Öte yandan, 8 ayda yüzde 46 oranında daralan pazarda var olma mücadelesi veren yetkili satıcılara yeni satış kanalı sunan Minoto'nun, tüketici alışkanlıklarını değiştirip değiştiremeyeceğini ise zaman gösterecek.