Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı

Manisa'daki diğer kültür mirasları hakkında da bilgi veren Özel, "Bu şehrin dört bir tarafı turisti ve turizmi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Özel, şehre daha fazla turist gelmesi için Akhisar'daki havaalanının uluslararası uçuşların da yapılabileceği şekilde sivilleştirilmesi gerektiğini belirtti.