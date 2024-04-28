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        Haberler Gündem Güncel Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı

        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı

        Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 484'üncü kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:55
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          UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

        • 2

          Tarihi festival kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve yabancı delegasyon da katıldı.

        • 3

          Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        • 4

          Festival için bestelenen "Eller havaya eller şifaya" şarkısının seslendirildiği yürüyüş, Sultan Camisi'nde sona erdi.

        • 5

          7 TON MESİR MACUNU SAÇILDI

          Öğle ezanının okunmasının ardından Osmanlı padişahlarını canlandıran tiyatrocular, katılımcıları selamladı.

        • 6

          Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

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          Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

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          Sultan Camisi şerefe ve kubbelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı.

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          Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende alandakiler mesir kapabilmek için birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirdikleri görüldü.

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          21 Mart'ta Nevruz şenlikleriyle başlayan festival, saçım töreniyle son buldu.

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          FESTİVALİ BU YIL İLK KEZ CHP DÜZENLEDİ

          Manisa Belediyesi'ni 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez kazanan CHP'nin genel başkanı Özgür Özel de partisinin düzenlediği festivale katıldı.

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          Manisa Mesir Festivali'nin, CHP'den seçilen bir belediye başkanınca ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

          "İspanya'da 10-15 tane boğanın önünden millet kaçıyor, bütün dünya o festivali izliyor. Domates festivali var. Bütün şehir birbirine domates atıyor, dünya izliyor. 180 ülkeden turist gidiyor. Dünyanın en eski halk ilaçlarından bir tanesi. 41 çeşit baharattan yapılmış bir ilaç. Böyle bir üründen dünya haberdar değil. Birazdan göreceksiniz, kubbelerden, minarelerden saçılacak. İnanılmaz bir ritüel. Eller şifaya kalkacak. Bugün Manisa'da dünyanın dört bir yanından, 150 ülkeden 10 bin turist yoksa bu mesir festivali iyi yapılmıyor demektir. En iyisini yapacağız. Mesir gibi bir ürün, 484 yıldır bu topraklarda karılıyor, bu topraklardan saçılıyor ve bu gelenek korunuyor. Bütün dünya mesirden haberdar olacak. Göreceksiniz bir gün Manisa'ya mesir şenliklerine yüzden fazla ülkeden insan gelecek, şenlikleri takip edecek. Manisa'ya da iyi gelecek, Türkiye'ye de iyi gelecek."

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          Manisa'daki diğer kültür mirasları hakkında da bilgi veren Özel, "Bu şehrin dört bir tarafı turisti ve turizmi hak ediyor." ifadesini kullandı.

          Özel, şehre daha fazla turist gelmesi için Akhisar'daki havaalanının uluslararası uçuşların da yapılabileceği şekilde sivilleştirilmesi gerektiğini belirtti.

        • 14

          MESİRİN TARİHÇESİ

          Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

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          Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

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          Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

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