Şiddetli karın ağrısı kadın üreme sağlığını tehdit ediyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, özellikle genç ve aktif cinsel hayatı olan kadınları tehdit eden pelvik inflamatuar hastalık (PID) konusunda uyarıda bulundu. Kadın üreme organında meydana gelen bir enfeksiyon türü olan PID, yalnızca şiddetli kasık ağrılarına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik pelvik ağrılara neden olabiliyor.