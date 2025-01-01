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        Haberler Sağlık Şiddetli karın ağrısı kadın üreme sağlığını tehdit ediyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Şiddetli karın ağrısı kadın üreme sağlığını tehdit ediyor

        Prof. Dr. Selahattin Kumru, kadın üreme sağlığını tehdit eden pelvik inflamatuar hastalığın (PID), şiddetli kasık ağrıları ve kısırlığa yol açabildiğini bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:10
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        • 1

          Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, özellikle genç ve aktif cinsel hayatı olan kadınları tehdit eden pelvik inflamatuar hastalık (PID) konusunda uyarıda bulundu. Kadın üreme organında meydana gelen bir enfeksiyon türü olan PID, yalnızca şiddetli kasık ağrılarına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik pelvik ağrılara neden olabiliyor.

        • 2

          BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

          Prof. Dr. Kumru, PID belirtilerinin genellikle fark edilmediğini ancak bunların ciddiye alınması gerektiğini belirterek şu semptomlara dikkat çekti: “Şiddetli kasık veya alt karın ağrısı, sarı veya yeşil renkli, kötü kokulu akıntı, adet düzensizlikleri, yüksek ateş, titreme, bulantı ve kusma, ağrılı cinsel ilişki.”

        • 3

          Hastalığın belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan Kumru, PID'nin yalnızca pelvik muayene ve vajinal kültür testleri ile teşhis edilebileceğini ifade etti.

        • 4

          TEDAVİ GECİKİRSE SONUÇLARI AĞIR OLABİLİR

          Tedavide genellikle antibiyotik kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Kumru, tedavi sürecinin ihmal edilmesi durumunda enfeksiyonun iç üreme organlarına yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kumru, “PID'nin tedavi edilmemesi fallop tüplerinde yara oluşumuna yol açabilir. Bu durum kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik ağrılara neden olabilir” diye konuştu.

        • 5

          PARTNERLER DE TEDAVİ EDİLMELİ

          Hastalığın cinsel yolla bulaşması nedeniyle partnerlerin de tedavi edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kumru, aksi halde enfeksiyonun yeniden ortaya çıkabileceğini söyledi. Hastalıktan korunmak için düzenli jinekolojik muayenelerin önemine vurgu yapan Kumru, şu önerilerde bulundu: "Birden fazla cinsel partnerden kaçının, korunmasız cinsel ilişki yerine kondom kullanmayı tercih edin, enfeksiyon belirtilerini fark ettiğiniz anda bir uzmana başvurun."

        • 6

          PID'nin, kadın üreme sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kumru, tedavinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, kadınları düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilinçlenmeye davet etti ve aksi halde, birçok servikal enfeksiyon, iç üreme organlarına yayılabileceğini söyledi.

        • 7

          PELVİK APSE, GEBE KALMAYI ZORLAŞTIRABİLİR

          Prof. Dr. Kumru, PID nedeniyle rahim, yumurtalıklar ve fallop tüplerinin zarar görebileceğini belirterek, PID'ye yakalanan her 8 kadından 1'inin hamile kalmakta zorluk çektiğini ifade etti.

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