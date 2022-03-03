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Son dakika: Şiddetli fırtına Serik'i yıktı geçti

Şiddetli fırtına Serik'i yıktı geçti

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece etkili olan hortum çok sayıda ev ve seraya hasar verirken, Merkez Camii'nin minaresi devrildi. Caminin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, "Büyük bir afet yaşadık" dedi.

03.03.2022 - 11:52 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece etkili olan sağanak, fırtına ve hortum nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Hortum nedeniyle prefabrik ev yerle bir olurken, Merkez Camii minaresi, yan tarafta bulunan müezzinin evinin üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

     

  • "SERALARIMIZI HORTUM ALDI"

    Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. Bölge halkından İsmail Nacak, "Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi aldı götürdü. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. Seraları, hepsini götürdü. Cenabı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader" dedi.

  • Serası hasar gören Mustafa Nacak, "Akşam 9-10 arasında çok şiddetli fırtına oldu. Seralarımızı hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin zararımız var" diye konuştu.

     

  • "BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK"

    Merkez Camii'nin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, "Akşam saat 10 sıralarında büyük bir hortumla patlama sesi geldi. Sonra içerideki kişileri çıkarmaya başladık. Minare yıkıldı. Alabildiğimiz eşyaları aldık. Arabalara koyduk. Çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Evin içerisinde köyün müezzini oturuyor. 2 küçük çocukları vardı. Onları ve eşini çıkardık. Çok büyük bir afet yaşadık" dedi.

  • "ŞOK GEÇİRDİK"

    Hortum nedeniyle evi zarar gören Elif Kılınç, "Akşam dokuz buçuk sıralarında oldu. Hortum çıkıp camları her yeri kırıp geçirdi. Evimi böyle görünce şok geçirdik. Sabah erken geldik, tadilatını yaptırıyoruz. İçini temizleyip silip süpüreceğiz. Hortumun geçtiği her yerde hasar var" diye konuştu.

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