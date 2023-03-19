"Şiddet eğiliminde dört yaş kritik"

Çocuklarda saldırganlık ve şiddet eğilimi dürtüsel olmaktan çıkıp kendini ifade etme biçimine dönüşürse çözülmesi gereken önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Konuyu haberturk.com için değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, çocuklarda şiddet eğiliminin erken yaşlarda çözülmemesi durumunda ileride suça yatkınlık gelişebileceği yönünde uyardı.

ŞİDDET EĞİLİMİNDE DÖRT YAŞ KRİTİK

Çocukların en fazla şiddete eğilimli oldukları dönemin iki ile üç yaş aralığı olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bu dönem ebeveynler için çok kritik çünkü eğer aile çocuğa öfkesini kontrol edebilmeyi öğretirse şiddet eğilimi giderek azalır. Dört yaş önemli bir sınır çünkü çocuk artık olgunlaşmaya başlıyor. Dört yaşına geldiğinde çocuk akranlarıyla oyun oynarken saldırgan davranışlarını kontrol altına almayı başaramazsa arkadaşları tarafından reddedilmeye başlıyor ve dışlanan çocuklarda öfke problemi kalıcı hale gelebiliyor" dedi. Dr. Seçkin "Böyle durumlarda ebeveynlerin çok sabırlı ve sakin yaklaşmaları ve çocukla konuşarak öfkesinin nedenini anlamaları gerekiyor, aksi bir tavır ters tepiyor. Bir de mümkün olduğunca sosyalleşmesi, akranlarıyla oyun oynaması sağlanmalı" şeklinde konuştu.

"DUYGULARINI ANLAMASINI SAĞLAYIN"

Çocuğun şiddet eğiliminin çözümünde duygularını anlamasını sağlamanın önemini belirten Dr. Şirin Seçkin "Aslında çocuklarda şiddet ve öfkeyi ikinci duygu olarak görüyoruz. Çocuklar hayal kırıklığı, kayıp ya da üzüntü gibi başa çıkamadıkları ağır duyguları şiddetle veya öfkelenerek yaşayabiliyor. O nedenle de hangi duygu nedeniyle şiddete baş vurduğunu anlaması çok önemli ama burada dikkat edilmesi gereken öfke ve şiddeti kullanarak her istediğini yaptırmasına izin vermemek" dedi. Saldırganlığın sadece fiziksel şiddet şeklinde yaşanmadığını, küçük görmek, yok saymak, alay etmek, kendi istediğini dayatmak gibi davranışların da bir nevi saldırganlık olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Ebeveynlerin doğru bir rol model oluşturması gerekiyor. Kızdığımız zaman duygularımıza hakim olup sakin kalmayı başardığımızı görmeli çocuklar" şeklinde konuştu.

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