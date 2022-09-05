Şişe kapağıyla su içirdi... O anlar kamerada!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Savran köyünde babası ile tarlaya çalışmaya giden 10 yaşındaki Arda Tezerdi, tarlada oynadığı sırada yanına yavru bir kertenkele yaklaştı.

Yavru kertenkeleyi eline alan küçük çocuk, kertenkelenin susadığını düşünerek şişe kapağıyla kapakla su verdi.

Kertenkelenin su içtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Su içtikten sonra küçük Arda'nın yanında bir süre duran kertenkele, daha sonra arazide kayboldu.