Sıcaklar kabusunuz olmasın! Sivrisinekleri kendinizden uzak tutmanın doğal yolları!

7. SİNEK KORUYUCULARIN İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN

Özellikle dietiltoluamid (DEET), pikaridin veya limon okaliptüs yağı içeren bir böcek kovucu, en uzun süreli korumayı sağlayabilir. Bununla birlikte, ısırıklara karşı korunmak için citronella veya çay ağacı yağı gibi bitki özleri içeren kovucuların çok daha sık uygulanması gerekebilir. Ayrıca, en etkili koruma için böcek kovucuyu cildin açıkta kalan tüm bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz.