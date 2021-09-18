Kavurucu sıcağı gören denize koştu!

İHA

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Muğla Bodrum’da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.

DENİZİN VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

İHA'da yer alan habere göre Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti.

"BU MEVSİMDE DENİZE GİRMEK ÇOK GÜZEL"

Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize giren bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

SALI GÜNÜNE KADAR SICAKLIKLAR YÜKSEK

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre sıcak havanın salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.