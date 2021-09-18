Meteoroloji'den flaş uyarı! 3 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR ARA SIRA ORTA KUVVETTE

Rüzgar genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 30, Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık.

ÇANKIRI: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu.

KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 30, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 27, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı bulutlu.

RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.