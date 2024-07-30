Sıcak havalarda et, tavuk ve dondurma tüketimine dikkat!

Hava sıcaklıklarının artması, gıda zehirlenmelerini de beraberinde getiriyor. Paketli gıdalar ile hijyenden uzak ortamlarda üretilen besinlerin tüketimiyle birlikte, hastanelerin acil servislerine, kusma ve ishal şikayetiyle başvuranların sayısı her geçen gün artarken, toplu bulunulan alanlar, satış noktaları ya da çeşitli alanlarda, sıcakta veya uygunsuz şekillerde bekletilen, pişirilen gıdaların zehirlenmelere yol açabildiğini söyleyen Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç, “Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine çok sık rastlıyoruz. Acil servise çok sık şekilde ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetleriyle vatandaşlarımız geliyor. Tabi havaların ısınmasıyla beraber soğuk zincir uygulamalarına dikkat edilmemesi ve alınan besinlerde hijyen kurallarına uymadan besinlerin tüketilmesi mikroorganizmaların artışına sebebiyet vererek ishal vakaların artmasına neden oluyor” dedi.

REKLAM

"ÇOCUK, YAŞLI VE KRONİK HASTALAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak havalardaki beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Ergenç, “Bazı hasta gruplarının bu sıcaklarda çok dikkat etmesi gerekiyor. Yaşlı hastalarımız, çocuk hastalar ve kronik rahatsızlıkları olan hastalarımız, özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarımızın, bu aylarda biraz daha dikkatli olmalarını öneriyoruz. Özellikle ishal başlangıcı olan hastalarımızın, bol sıvı tüketmesi ve güneşe olabildiğince maruz kalmamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

ET, TAVUK VE DONDURMA UYARISI!

Besinlerin saklama ve tüketim durumlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Hasan Ergenç, gıda zehirlenmesine yol açan besinlerin genellikle et, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra dondurma olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “İshal vakalarının görüldüğü besinler genellikle et, tavuk, süt ve süt ürünleri, özellikle dondurma. Dondurma eriyor tekrar geri dondurulup tüketiliyor. Bu tarz besinlerin tüketilmesi, genellikle ishal vakalarında çok sık gördüğümüz besinler. Bu vakaların olduğu durumda da kişilerin en az günde 2.5 - 3 litre civarında sıvı tüketmesi gerekiyor. Hastalığın seyrine ve kişinin kronik rahatsızlığına göre, beslenme problemi veya oral alımın az olduğu hastalarımızın, mutlaka hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü bu aşırı ishal ve kusmaya bağlı olarak, ileri derecede sıvı kaybına, bu da dolaşım bozukluğuna yol açabilir, hayati tehlike oluşturacak durumlar da ortaya çıkarabilir. Bu nedenle mutlaka ağızdan sıvı alamayan hastalarımızın hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle dışarıda bekleyen güneş gören, pet şişe içinde uzun süre bekleyen suların tüketilmemesini öneriyoruz.”