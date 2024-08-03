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        Haberler Sağlık Sıcak havalar ani kalp krizini tetikliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sıcak havalar ani kalp krizini tetikliyor

        Son dönemde artan sıcaklıklar, aralarında ani kalp krizi gibi pek çok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, özellikle sıcak hava dalgalarının yaşandığı bu günlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:08
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        Sıcak havalar ani kalp krizini tetikliyor
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        İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, sıcak havaların kronik rahatsızlığı olan hastalarda önemli sağlık sorunları oluşturacağı belirtti. Kalli, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su kaybının önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıktığını söyledi.

        "ANİ KALP KRİZLERİ OLABİLİR"

        Dr. Halil Kalli, yüksek sıcaklıkların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Özellikle bölgemizde sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıktıkları zaman sıvı kaybına bağlı olarak kalp rahatsızlıkları şiddetlenir. Ani kalp krizleri olabilir. Kalp yetmezliklerinin tetiklendiği bayılmalar senkop gibi durumların söz konusu olduğu bilinmekte” dedi.

        "SICAKLARDAKİ EN ÖNEMLİ SIKINTI HASTALARIN DEHİDRASYONA GİRMESİ"

        Dr. Kalli, “Sıcaklardaki en önemli sıkıntı hastaların dehidrasyona girmesi. Sıvı kaybı özellikle sıvı tüketen ve güneşe maruz kalan kişilerde çok sık rastladığımız bir olay. Sıvı kaybı vücudun direncini düşürür. Tansiyonunu düşürür. Çarpıntı yaparak kalp ritmini hızlandırıp sıkıntıya sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

        ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

        Dr. Kalli, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerin güneşin dik geldiği öğle vakitlerinde çok fazla sokağa çıkmaması ve aynı zamanda yoruldukları zaman biraz daha gölge bölgelerde dinlenmeleri gerektiğini öneririz. Astım, KOAH, kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon hastaları gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar sıcak havalarda riskli bölümdedir. Bu hastalar dışarıya çıkmak zorundalarsa özellikle güneşin çok fazla olmadığı ve havanın çok sıcak olmadığı sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde işlerini halletmelerini öneririz” dedi.

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