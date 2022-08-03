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Haberler Sağlık 'Sıcak havadan ölüm riski kalabalık şehirlerde daha yüksek'

Prof. Dr. Esen: Sıcak havaya bağlı ölüm riski kalabalık şehirlerde daha yüksek

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, sıcak havaların kalp hastaları üzerinde tehlikeli etkileri olabileceğini belirterek, 6 maddede sıcak havalarda kalp sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulundu. Esen, İstanbul gibi kalabalık ve hava kirliğinin olduğu şehirlerde sıcaklığın daha tehlikeli ve ölümcül olabileceğini söyledi

03.08.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
'Sıcak havadan ölüm riski kalabalık şehirlerde daha yüksek'
'Sıcak havadan ölüm riski kalabalık şehirlerde daha yüksek'
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DHA

Sıcak havaların kalp hastaları üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, aşırı sıcakların vücudu stres altına alarak, sıcak çarpmasına sebep olduğunu belirtti.

"SICAK HAVALARDA KALP DAHA ÇOK ÇALIŞIR"

Prof. Dr. Esen, sıcak havalarda vücut ısısını sabit yani `daha serin´ tutabilmek için cilt yüzeyindeki damarların gevşediğine ve kalbin daha çok çalışmasına neden olduğunu anlattı. Bu durumun aslında insanı sıcak çarpmalarına karşı koruduğunu vurgulayan Esen, "Bilinen kalp hastalığınız varsa veya obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi çoklu kalp hastalığı riskiniz varsa bu adaptasyon istenilen hızda gelişemeyebilir. Vücudu stres altına girerek, halk arasında sıcak çarpmasına denilen durum yaşanır" dedi.

"TERLEME, KALPTE EK STRESE NEDEN OLUR"

Vücudun aşırı ısınmaya verdiği doğal tepki olan terlemenin, kalp hastalığı olan kişiler için riskli olduğunu ifade eden Esen, bu yolla sadece suyun değil, gerekli minerallerin de vücuttan atılarak, kalpte ek strese neden olduğuna işaret etti.

Kalp hastalığı için alınan bazı ilaçların başta diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar), vücuttaki sıvıyı uzaklaştırdığını ve risk faktörünün daha da arttığına dikkat çeken Esen, bunların kalp yetersizliğinin köşe taşı ilaçları olduğunu ve hipertansiyon ilaçlarının pek çoğunda kombinasyon tedavi olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca ACE inhibitörleri, beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi diğer bazı yaygın kalp ilaçları da vücudun ısıya tepki verme şeklini değiştirdiği bilgisini verdi.

"BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Bu tip ilaçları kullananları sıcak havalarda ekstra dikkat etmeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp hastaları, yaz aylarında ilaçlarını reçete edildiği şekilde almaya devam etmeli. Ancak vücudun ısı dengesini sağlamak için her zaman içtiklerinden daha fazla su tüketmemeliler" şeklinde konuştu. Esen, ayrıca kalp ilaçlarının sıcak ve nem oranı yüksek hava koşullarında kullanımlarının değişip değişmeyeceği hususunda mutlaka bir kardiyoloğa danışılmasını önerdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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