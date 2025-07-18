Sıcak havada ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının

Dr. Ferhat Damkacı, "Aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısını dengelemek her zaman mümkün olmuyor. Bu durum, özellikle yaşlılar, dört yaşından küçük çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve bakıma ihtiyacı olan bireyler için ciddi riskler oluşturabiliyor. Ayrıca şişmanlık, kalp hastalıkları, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi faktörler de vücudun ısıyı dengeleme yeteneğini olumsuz etkiliyor. Sıcak çarpması ve benzeri durumlar en çok yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerde görülüyor. Bunun yanında aşırı kilo, kronik hastalıklar ve bazı ilaçların kullanımı da riski artırıyor. Özellikle sokakta yaşamak zorunda kalanlar ve evsiz bireyler bu risk grubunun başında geliyor."