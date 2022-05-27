Finali izlerken tuzağa düşmeyin

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Liverpool ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs'ta oynanacak. Bu büyük bir seyirci kitlesinin beklediği büyük bir etkinlik. UEFA istatistiklerine göre 2020'de canlı maçları toplam 5.2 milyar kişi seyretti ve finaller 328 milyon taraftar tarafından izlendi.

Dolandırıcıların da bu önemli spor olayının etrafındaki ilgiyi göz önünde bulundurarak, değerli kişisel veriler ve para çalmak için fırsat olarak kullanmaya çalışacaklarına dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin araştırmacıları, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yönelik çeşitli dolandırıcılık türlerini tespit etti.

SAHTE İZLEME HİZMETLERİ

Uzmanlar, 28 Mayıs Cumartesi günü akşamı Paris’teki​​ ​​Stade de France’da Liverpool ile Real Madrid futbol takımları arasında gerçekleştirilecek olan finali ekranları başında izlemek için ücretli platformları tercih edecek olan taraftarları uyardı.

“Dolandırıcılar da bunu biliyor ve kimlikleri ele geçirecek sahte platformlar oluşturmak için kullanıyor. Taraftarlardan söz konusu sahte sitelere kayıt olabilmek için kişisel bilgilerini ve banka kartlarını girmeleri isteniyor” diyen Kaspersky uzmanları, kendini ücretsiz gibi tanıttığı halde kayıt sırasında banka bilgilerini isteyen bu gibi oluşumlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ederek, şüphe duyuluyorsa kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

SAHTE FİNAL BİLETLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin popülaritesi ve dünya çapındaki takipçi sayısı göz önüne alındığında, final için bilet satın alabilmek de büyük heyecan. Ama herkesin bilet bulması da mümkün değil. Finale ev sahipliği yapacak olan Stade de France stadyumunun seyirci kapasitesi 80 binle sınırlı.

Yapılan tespitlere göre futbolseverlerin sayısıyla karşılaştırıldığında kontenjanların sınırlı olması nedeniyle dolandırıcılar sahte bilet satma yoluna giderek bilet bulamayanları tuzağa düşürmeye de çalışıyor.

Araştırmacıların verdiği bilgiye göre sahte bilet fiyatları da oldukça pahalı ve 1200 sterlin ile 7350 sterlin arasında değişiyor. Taraftarların bu tuzağa düşmemek için son derece uyanık olmaları ve bilet alacakları siteyi dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak için en güvenli seçenek biletlerin resmi UEFA web sitelerinden satın alınması olarak gösteriliyor.

Kaspersky Web Analisti Olga Svistunova şunları söyledi:

“Bu tür büyük ve uluslararası olaylar, kaçınılmaz olarak insanların güveninden ve heyecanından yararlanan dolandırıcıları cezbediyor. Bu gibi dolandırıcılıklar, sahte biletlerin satışından sahte hayır kurumlarına bağışa kadar çeşitli şekillerde karşınıza çıkabilir. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca dikkatli olunmalı ve cazip görünen tekliflere dönüş yapılmamalı. Bu işlerin bedavaya olmayacağını hepimiz biliyoruz.”

BUNLARA DİKKAT EDİN

Bu ve benzeri dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için siber güvenlik uzmanları şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Tıklamadan önce bağlantılar kontrol edilmeli. URL'yi ön izlemek, yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri görmek için fareyle üzerine gelinebilir. Yalnızca güvenli bağlantılar üzerinden kullanıcı adı ve parola girilmeli. Site URL'sinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS öneki aranmalı.

- Bazen sahte e-postalar ve web siteleri tıpkı gerçek gibi görünür. Bu dolandırıcıların dersini ne kadar iyi çalıştığına bağlıdır. Özellikle bağlantılar büyük olasılıkla yanlış olacaktır ve bunlar yazım hatalarından tespit edilebilir. Bununla birlikte söz konusu bağlantılar geçerli bağlantılar gibi görünecek şekilde gizlenebilir ve yasal sitenin kimliğine bürünerek farklı bir sayfaya yönlendirebilir.

- Verileri ve birikimleri korumak için çevrimiçi ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olunmalı. Web sayfasının URL'si normal HTTP yerine HTTPS ile başlamalı. URL'nin yanında bir kilit simgesi görünür ve bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile döner. Bu işaretler görülmüyorsa devam edilmemeli.

- Ziyaret edilen URL'nin güvenliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek ve finansal bilgiler de dahil olmak üzere hassas verilerin çalınmasını önleyecek bir güvenlik çözümü kullanılmalı.