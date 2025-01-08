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        Haberler Bilgi Gündem Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri neledir, ne için kuruldu, merkezi nerede, hangi birimler olacak?

        Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri neledir?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 135 kişiden oluşan Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Başta siber güvenlik olmak üzere birçok çalışma yürütecek Başkanlık'ın içinde birçok birim yer alacak ve Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapacak. Peki, Siber Güvenlik Başkanlığı görevleri nedir, neden kuruldu? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:31
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        • 1

          Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Siber güvenliğin sağlanması maksadıyla çalışmalar yapacak Başkanlık'ın merkezi Ankara'da olacak. Ayrıca Başkanlık, Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli bir kurum olarak kuruldu. Peki, Siber Güvenlik Başkanlığı görevleri nedir?

        • 2

          SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

          Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, mevzuat çalışmalarını yürütecek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak, siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek, bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

        • 3

          SİBER GÜVENLİK ZAFİYETİ TESPİTİ GİBİ BİRÇOK ÇALIŞMA YAPILACAK

          Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapacak, siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapacak, siber güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütecek, acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak, mevzuatla verilen diğer görevleri uygulayacak.

        • 4

          SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NDA HANGİ BİRİMLER YER ALACAK?

          Başkanlığın hizmet birimleri arasında; Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yer alacak.

        • 5

          DİĞER KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

          Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

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