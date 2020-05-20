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Resmi kuruluşların isimlerini kullanarak veya sitelerini taklit ederek gerçekleşen oltalama (phishing) çabaları, Covid-19 sürecinde tüm hızıyla devam ediyor. Siber güvenlik kuruluşu Eset, Nisan ayında Türk vatandaşlarının sahte e-devlet hesaplarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Siber hırsızlar, amaçlarına ulaşmak için bu kez Sağlık Bakanlığı’nın adını kullanıyorlar.

Eset’in kıdemli güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko’nun belirlemelerine göre siber hırsızlar, “saglikgovtr-destek“ gibi sahte siteler ve “1498 TL Başvuru Uygulaması“ isimli bir aplikasyon yoluyla her aileye 1498 lira yardım vadediyor. Uygulamadaki tasarımda devlet desteği olarak gösterilen bu rakam, sanki Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla yapılıyormuş izlenimi veriliyor.

UYGULAMA SAHTE, HEDEF KANDIRMAK

Aslında bu uygulamanın ne Sağlık Bakanlığı ile ilgisi var, ne de bu uygulamayla herhangi bir yardımın iletilmesi söz konusu. Aksine tam tersi hedefleniyor.

Uygulamanın içinde “Anubis“ olarak tasnif edilen bir Android bankacılık truva atı saklanıyor. Lukas Stefanko’nun tespitlerine göre siber dolandırıcılar, “Anubis“ zararlı yazılımını kullanarak, vatandaşların finansal verilerine veya kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

SALDIRI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu oltalama (phishing) saldırısında telefon kullanıcılarına “Sağlık Bakanlığından destek“, “Her aileye 1498 TL devlet desteği“ gibi ifadeler içeren SMS mesajları geliyor. Kullanıcılar, buradan sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Söz konusu sahte web sitelerinde, kişiye para gönderilmesi için finansal bilgiler isteniyor.

Daha sonra bu site üzerinden işlem yapılamadığı, iki faktörlü doğrulama için gelen SMS sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve kullanıcıdan cep telefonuna “1498 TL Başvuru Uygulaması“ isimli applikasyonun indirmesi isteniyor. Böylece çift faktörlü koruma sistemi bypass edilmeye çalışılıyor.

TEHLİKELİ ÖNERİ: BİLİNMEYEN KAYNAKLARA İZİN VERİN!

Uygulamaya karşı olabilecek tereddütleri aşmak için de “Uygulamayı indirin, uygulamayı yükleyin, bilinmeyen kaynaklara izin verin“ gibi arada tuhaf ifadelerin de yer aldığı yönlendirmeler yapılıyor.

Uygulamanın indirilmesi ve açılmasıyla birlikte “Anubis“ zararlı yazılımı da telefona indirilmiş oluyor. Telefonda yapılan işlemleri gözlemleme yeteneğine sahip olan Anubis sayesinde siber hırsızlar, kullanıcıların finansal işlemlerine ilişkin bilgi edinebiliyorlar.

HACKER’LARDA ‘YERLİ’ İZİ

Eset’in ulaştığı teknik verilere göre, bu oltalama kampanyası twitter reklamları veya SMS mesajları üzerinden yayılmış görünüyor. Domain adresi Türkiye dışını göstermekle birlikte saldırı paketindeki çeşitli detaylar, bunun Türk hackerler tarafından hazırlanmış bir siber saldırı dalgası olduğu izlenimini veriyor.

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NASIL KORUNMALI?

Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, phishing kurbanı olmamak için internet kullanıcılarına şu önerilerde bulundu:

- Özellikle bu zamanlarda “ devlet desteği 1498 TL, her aileye yardım, kart aidatı geri ödeme, aidat iade sistemi“ gibi başlıklarla size ulaşacak tekliflere temkinli yaklaşın.

- Kamu ve online bankacılık ile ilgili girmek istediğiniz sitenin adını, adres çubuğuna (URL) kendiniz yazın. Arama motorundan çıktıysa da girmek istediğiniz yer olduğundan emin olun, adı kontrol edin.

- Sağlikgovtr-destek, E-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli sitelerden uzak durun.

- Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.

- Yalnızca bankanızın resmi sitesiyle bağlantılı mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.

- İndirmek istediğiniz uygulama tarafından istenen izinlere dikkat edin. Uygulamanın işlevleri için gereksiz veya tuhaf görünüyorsa, uygulamayı indirmekten kaçının.

- Bilgisayar, tablet veya telefonunuzun işletim sisteminin güncel olmasına, yamaların yapılmış olmasına dikkat edin.

- Proaktif bir antivirüs, internet güvenliği ve mobil güvenlik çözümü kullanın.