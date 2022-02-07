Sibel Can'dan ters köşe!

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Yorumcu kimliğindeki geniş yelpazesinin avantajını sahneye de taşıyarak tüm misafirlerine müzik şöleni sunan Sibel Can, single çalışmalarının yanı sıra, 12 şarkılık bir albümle geçtiğimiz yıl dinleyicilerinin karşısına çıkmıştı.

"BU ŞARKI İÇİN BİR BAŞKA HEYECANLIYIM"

Ünlü şarkıcı, "Benim de hayranı olduğum çok sürpriz bir isim, farklı tarzıyla çok sevilmişti. Benim için bir şarkı yapmış ve dinler dinlemez çok beğendim ve çok mutlu oldum. Bu şarkı için bir başka heyecanlıyım." dedi. Sibel Can'ın şu sıralar şarkının okuması için stüdyoya kapandığı öğrenildi.

Emre Moğulkoç'un aranjörlüğünü yaptığı şarkı, müzik dünyasının yeni hit şarkısı olarak yerini alacak. Sibel Can, müzikseverler için hem üretmeye hem de paylaşmaya devam ediyor.