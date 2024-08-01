Sibel Can, 54'üncü yaşını kutladı
Çocukları Melisa Ural, Engincan Ural ve Emir Aksüt, Sibel Can'a, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
Giriş: 01.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:18
Sibel Can, 54'üncü yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, çocukları Melisa Ural, Engincan Ural ve Emir Aksüt'ün doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Melisa Ural, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.
Sibel Can, 1988 – 1999 arasında Hakan Ural, 2000 – 2010 arasında ise Sulhi Aksüt ile evlilik yaşamıştı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ