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        Haberler Magazin Sibel Can 53'üncü yaşına girdi! Engincan, Melisa ve Emir'den kutlama - Magazin haberleri

        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can

        Sibel Can 53'üncü yaşına bastı. Ünlü şarkıcının çocukları Engincan, Melisa ve Emir annelerinin doğum gününü yayımladıkları fotoğraflarla kutladı 

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:02
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          Sibel Can, 53'üncü yaşına girdi.

        • 2

          Engin Can (Yıl 1992)

          Ünlü şarkıcının, çocukları Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt, annelerinin doğum gününü sosyal medya paylaşımlarıyla da kutlarken fotoğraflar, görenleri geçmişe götürdü.

        • 3

          Engin Can (Yıl 1993)

          Engincan Ural, gönderisinde "İyi ki varsın canım annem" ifadesini kullandı.

        • 4

          Melisa Ural (Yıl 1997)

          Melisa Ural, annesi Sibel Can'a "İyi ki..." sözleriyle seslendi.

        • 5

          Emir Aksüt (Yıl 2002)

          Emir Aksüt ise annesiyle çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayımladı.

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