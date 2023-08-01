Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
Sibel Can 53'üncü yaşına bastı. Ünlü şarkıcının çocukları Engincan, Melisa ve Emir annelerinin doğum gününü yayımladıkları fotoğraflarla kutladı
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Sibel Can, 53'üncü yaşına girdi.
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Engin Can (Yıl 1992)
Ünlü şarkıcının, çocukları Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt, annelerinin doğum gününü sosyal medya paylaşımlarıyla da kutlarken fotoğraflar, görenleri geçmişe götürdü.
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Engin Can (Yıl 1993)
Engincan Ural, gönderisinde "İyi ki varsın canım annem" ifadesini kullandı.
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Melisa Ural (Yıl 1997)
Melisa Ural, annesi Sibel Can'a "İyi ki..." sözleriyle seslendi.
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Emir Aksüt (Yıl 2002)
Emir Aksüt ise annesiyle çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayımladı.