Şi Cinping: Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Moskova'da gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Şi Cinping "Rusya ile çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız." diye konuştu. İki ülkenin ortak bildirisinde "Moskova ve Pekin, ABD'nin, Rusya ve Çin'in baskılanmasına yönelik politika seyrine karşı eşgüdümü güçlendirecek." ifadesine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'da buluştu.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinlikler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Törenle karşılanan Şi, Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Şi'yi Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Putin, yarın Kızıl Meydanda düzenlenecek askeri geçit töreninde Çinli askerlerin de yer alacağını dile getirerek, "Sayıca en büyük yabancı asker birliği olacak." dedi.
9 Mayıs Zafer Günü'nün önemine işaret eden Putin, "Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz, savaş dönemindeki olayların anısını koruyoruz, Nazizm ve militarizmin tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü vesilesiyle Çin'i ziyaret edeceğini anımsatan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:
"O çetin savaş yıllarında gelişen halklarımızın askeri kardeşliği, modern Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşiminin temel dayanaklarından biri. İkili ilişkileri birilerine karşı değil, ülke halklarının yararına geliştiriyoruz. İlişkilerimiz eşit, karşılıklı çıkara dayanıyor. İyi komşuluk ilişkilerini inşa etme, dostluğu güçlendirme ve işbirliğini genişletme niyeti, Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşime dayanan bir tercih."
Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği halkının 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon, Çin'in de bağımsızlığı ve özgürlüğü için 37 milyon can verdiğini söyledi.
ORTAK BİLDİRİ
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin hazırladığı ortak bildiriyi yayımladı.
Bildiride, Rusya ve Çin’in birbirlerini "öncelikli ortak" şeklinde tanımladığına işaret edilirken, iki ülkenin birbirlerinin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği belirtildi.
İki ülke, askeri tatbikatların coğrafyasını genişletecek
Rusya ve Çin’in askeri ve askeri-teknik alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinin vurgulandığı bildiride, "Taraflar, ordular arasındaki etkileşimi derinleştirecek, ortak tatbikatların kapsamını ve coğrafyasını genişletecek, düzenli olarak ortak deniz ve hava devriyeleri gerçekleştirecek, hem iki taraflı hem de çok taraflı formatlarda değişim ve işbirliğini geliştirerek Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliğini daha üst seviyeye çıkaracak." ifadelerine yer verildi.
ABD ve NATO’nun Asya-Pasifik bölgesinde genişleme girişimlerinin olumsuz sonuçlar doğurduğu değerlendirmesine yer verilen bildiride, bölgede küçük ölçekli ittifaklar kurma çabalarının istikrarsızlığa yol açtığı belirtildi.
Bildiride, Japonya’nın "geçmişinden ders alması" ve militarizmden uzaklaşması gerektiğine işaret edilirken, "Moskova ve Pekin, ABD'nin, Rusya ve Çin'in baskılanmasına yönelik politika seyrine karşı eşgüdümü güçlendirecek." ifadesine yer verildi.
"Rusya ile çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
Çin Devlet Başkanı Şi de Moskova'da düzenlenen kutlamalara katılmaktan memnuniyet duyduğunu, Rusya ve Çin halklarının 80 yıl önce ağır kayıplar pahasına büyük bir zafer kazandığını, dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük tarihi bir katkı sağladığını belirtti.
Rusya ile ilişkilerin güçlendiğine işaret eden Şi, "Tarih ve gerçeklik, ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinin iki halk arasındaki asırlık dostluğun sürdürülmesi açısından elzem olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Şi, Rusya ile birlikte tarihi gerçeği korumaya, çıkarlarını savunmaya ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazır olduklarını aktardı.
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