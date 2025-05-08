Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şi Cinping: Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız | Dış Haberler

        Şi Cinping: Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Moskova'da gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Şi Cinping "Rusya ile çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız." diye konuştu. İki ülkenin ortak bildirisinde "Moskova ve Pekin, ABD'nin, Rusya ve Çin'in baskılanmasına yönelik politika seyrine karşı eşgüdümü güçlendirecek." ifadesine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'da buluştu.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinlikler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

        Törenle karşılanan Şi, Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Şi'yi Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Putin, yarın Kızıl Meydanda düzenlenecek askeri geçit töreninde Çinli askerlerin de yer alacağını dile getirerek, "Sayıca en büyük yabancı asker birliği olacak." dedi.

        REKLAM

        9 Mayıs Zafer Günü'nün önemine işaret eden Putin, "Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz, savaş dönemindeki olayların anısını koruyoruz, Nazizm ve militarizmin tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

        Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü vesilesiyle Çin'i ziyaret edeceğini anımsatan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

        "O çetin savaş yıllarında gelişen halklarımızın askeri kardeşliği, modern Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşiminin temel dayanaklarından biri. İkili ilişkileri birilerine karşı değil, ülke halklarının yararına geliştiriyoruz. İlişkilerimiz eşit, karşılıklı çıkara dayanıyor. İyi komşuluk ilişkilerini inşa etme, dostluğu güçlendirme ve işbirliğini genişletme niyeti, Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşime dayanan bir tercih."

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği halkının 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon, Çin'in de bağımsızlığı ve özgürlüğü için 37 milyon can verdiğini söyledi.

        REKLAM

        ORTAK BİLDİRİ

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin hazırladığı ortak bildiriyi yayımladı.

        Bildiride, Rusya ve Çin’in birbirlerini "öncelikli ortak" şeklinde tanımladığına işaret edilirken, iki ülkenin birbirlerinin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği belirtildi.

        İki ülke, askeri tatbikatların coğrafyasını genişletecek

        Rusya ve Çin’in askeri ve askeri-teknik alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinin vurgulandığı bildiride, "Taraflar, ordular arasındaki etkileşimi derinleştirecek, ortak tatbikatların kapsamını ve coğrafyasını genişletecek, düzenli olarak ortak deniz ve hava devriyeleri gerçekleştirecek, hem iki taraflı hem de çok taraflı formatlarda değişim ve işbirliğini geliştirerek Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliğini daha üst seviyeye çıkaracak." ifadelerine yer verildi.

        ABD ve NATO’nun Asya-Pasifik bölgesinde genişleme girişimlerinin olumsuz sonuçlar doğurduğu değerlendirmesine yer verilen bildiride, bölgede küçük ölçekli ittifaklar kurma çabalarının istikrarsızlığa yol açtığı belirtildi.

        Bildiride, Japonya’nın "geçmişinden ders alması" ve militarizmden uzaklaşması gerektiğine işaret edilirken, "Moskova ve Pekin, ABD'nin, Rusya ve Çin'in baskılanmasına yönelik politika seyrine karşı eşgüdümü güçlendirecek." ifadesine yer verildi.

        "Rusya ile çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"

        Çin Devlet Başkanı Şi de Moskova'da düzenlenen kutlamalara katılmaktan memnuniyet duyduğunu, Rusya ve Çin halklarının 80 yıl önce ağır kayıplar pahasına büyük bir zafer kazandığını, dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük tarihi bir katkı sağladığını belirtti.

        Rusya ile ilişkilerin güçlendiğine işaret eden Şi, "Tarih ve gerçeklik, ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinin iki halk arasındaki asırlık dostluğun sürdürülmesi açısından elzem olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Şi, Rusya ile birlikte tarihi gerçeği korumaya, çıkarlarını savunmaya ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazır olduklarını aktardı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Habertürk Anasayfa