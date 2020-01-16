İşte Zemheri’nin 2. bölüm tanıtımı;

HABERTURK.COM

Ay Yapım imzalı, Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Zemheri dün akşam ekran yolculuğuna başladı. Zengin oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve sürprizleriyle ekranlarda bomba etkisi yaratan Zemheri, yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

Birbiri ardına çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Zemheri’de Firuze, yıllar sonra yaşanan bir kaza sonrası babasının suçsuzluğunu ispatlamak için harekete geçtiği sırada beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kaldı. Final sahnesinde Firuze kalbini kıran adamı, Ayaz’ı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında gördü. Ertan’ın kız kardeşi Berrak’la nişanlı olan Ayaz, karşısında Firuze’yi buldu. Hayat büyük bir çıkmaza giren Firuze’ye ne getirecekti?

Büyük karşılaşma;

FİRUZE VE AYAZ İLK KEZ KARŞILAŞTI!

Mimarlık okuyan Firuze’yi iş ilanlarına baktığı sırada gören ve büyülenen Ayaz, Firuze’yle tanışmanın yollarını aradı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlayan iki aşık kendilerine ait bir geleceğin hayalini kurmaya başladı.

Firuze ve Ayaz, yağmur altındaki romantik danslarıyla izleyicileri büyüledi. Hayatını kurtardığı Berrak’ın kendisine beslediği sevgiye karşılık vermeyen Ayaz, Berrak’ın abisi Ertan’la karşı karşıya geldi. Kardeşinin aşkına karşılık vermesi için dünyayı önüne sereceğini söyleyen Ertan, Ayaz’dan istediği yanıtı alamadı.

Firuze ve Ayaz’dan yağmur altında romantik dans;

“Benim kalbim satılık değil!”

FİRUZE’NİN İNTİKAM PLANI!

Fakat sonrasında Ayaz öyle bir yol ayrımında kaldı ki, merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kendini annesi uğruna feda eden Ayaz, kalbini istemese de Berrak’a teslim etmek zorunda kalırken, arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde Firuze’yi bıraktı. Firuze yaşanan bir kaza sonrası babasına kurulan tuzağı bozmak için yeni bir kimlikle babasını kurtaracak belgelere ve görüntülere ulaşmaya çalıştı.

ZEMHERİ’NİN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Show TV’de dün akşam ilk bölümüyle izleyicileriyle buluşan Ay Yapım imzalı Zemheri’nin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Firuze’nin kendisiyle konuşmak isteyen Ayaz’ı geri çevirdiği, Ertan’ın “Hayat avuçlarımın içinde. Tesadüf nedir bilmem ben!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Aliye, oğlu Faruk’u bulmaya çalışıyor.

Annesinin “Bir kız vardı, Firuze. Sen o kıza çok aşıktın. Gözlerin parlardı senin!” sözleri üzerine geçmişe geri dönen Ayaz’ın büyük bir çıkmaza girdiği görülürken, yıllar sonra kaderin tekrar bir araya getirdiği ikilinin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Zemheri’nin 2. bölüm tanıtımı;