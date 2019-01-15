Nöbet dizisi ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Jandarma Binbaşı Barış Kalender’in (Yurdaer Okur) içtima sırasında askerlere, “Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazır nöbete devam edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran tanıtım dizinin heyecan ve aksiyon dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

NÖBET DİZİSİ İLK TANITIM FRAGMANI

NÖBET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin yeni dizisi "Nöbet'in" ilk tanıtım fragmanı yayınlanmasına karşın yayın tarihi kesinleşmedi. Fragmanda "Yakında" ibaresi gözlerden kaçmadı.

NÖBET DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular:

Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek, Orkun Ok