MF Yapım’ın Show TV’de dün akşam izleyicileriyle buluşan ve büyük beğeni toplayan dizisi “Aşk Ağlatır”ın ilk bölümünde duygusal anlar yaşandı. Final bölümünde Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada’nın ne yapacağı merak konusu olurken, dizi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekti. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan Yusuf ve Ada’nın İstanbul macerası izleyenleri ekran başına kilitleyeceğinin sinyallerini verdi.

SOSYAL MEDYA #AŞKAĞLATIR DEDİ!

Dizi, #AşkAğlatır etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 9 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. Aşk Ağlatır ilk bölümüyle; ABC1’de yüzde 2.72 rating ve yüzde 7.97 izlenme payı, AB’de yüzde 2.14 rating ve yüzde 6.43 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.98 rating ve yüzde 8.62 izlenme payı elde etti.

AŞK AĞLATIR’IN HEYECAN DOLU İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Küçük yaşta annesini kaybeden Ada, dayısı İsmail tarafından besleme olarak alındı. Nakliye şirketinde çalışan Yusuf’un arkadaşı Fırat, Ada’nın kaybettiği cüzdanı buldu ve evine getirdi. Yusuf, sahibini bulmak için karıştırdığı cüzdanın içinden Ada’nın annesinin ölmeden önce yazdığı veda mektubunu buldu. Mektubu okuduğunda onun mutlaka sahibine ulaştırılması gerektiğini anlayan Yusuf, Sakarya’ya gitti ve Ada’ya cüzdanını teslim etti.

Yusuf mektubu okuyor ve Ada’ya ulaştırıyor;

ADA ŞİMDİ NE YAPACAK?

Ada dayısı tarafından para karşılığı kendisinden yaşça büyük Mustafa ile evlendirilmek üzereydi. Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada ne yapacaktı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin dün akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor. Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalıştığı tanıtımda Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 2. Bölüm Tanıtımı!