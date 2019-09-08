Aşk 1. son bölümü Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından ikinci bölüm fragmanı da yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın son bölümünde, Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla Ada İstanbul'da tek başına kaldı.

AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor.

Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalıştığı tanıtımda Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.

Aşk Ağlatır bu akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. Küçük yaşta annesini kaybeden Ada, dayısı İsmail tarafından besleme olarak alındı. Nakliye şirketinde çalışan Yusuf’un arkadaşı Fırat, Ada’nın kaybettiği cüzdanı buldu ve evine getirdi. Yusuf, sahibini bulmak için karıştırdığı cüzdanın içinden Ada’nın annesinin ölmeden önce yazdığı veda mektubunu buldu. Mektubu okuduğunda onun mutlaka sahibine ulaştırılması gerektiğini anlayan Yusuf, Sakarya’ya gitti ve Ada’ya cüzdanını teslim etti. Ada bu sırada dayısı tarafından para karşılığı kendisinden yaşça büyük Mustafa ile evlendirilmek üzereydi. Ada, ona yardım eden Yusuf ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Yusuf’un polisler tarafından gözaltına alınmasıyla İstanbul’da tek başına kalan Ada ne yapacaktı?