'Deha'dan yeni tanıtım
SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın 7'nci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın yeni tanıtımda İskender, Devran’a ortaklığı bitireceğini söylerken yeni ortağının Ferman olabileceği şüphesi dikkatleri çekiyor.
Esme, Devran’ı İmre’den kıskanırken Gülce, çalıştığı yerde Aysel’i görünce büyük bir şok yaşıyor.
Cesur’un Devran’a Boran’ın katilini sen kardeşin için istiyorsun bense kendim için dediği anlar iki kardeş arasında yeni bölümde neler yaşanacağına dair heyecanı yükseltiyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!