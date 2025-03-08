Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon SHOW TV, 'Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir tanıtımla kutladı

        SHOW TV, 'Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir tanıtımla kutladı

        Birbirinden iddialı, sevilen yapımlarıyla fark yaratan SHOW TV, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir tanıtımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        SHOW TV'den '8 Mart' kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin ilgiyle izlenen yapımlarının kadınlarından oluşan özel tanıtım dikkat çekti. Sevgi dolu, cesur ve ilham veren güçlü kadın karakterleriyle ekranda fark yaratan 'Bahar', 'Sandık Kokusu', 'Deha', 'Siyah Kalp' ve 'Kızılcık Şerbeti’nin güzel oyuncuları ile 'Güldür Güldür Show’un renk ve neşe saçan kadınlarının yer aldığı tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.

        “Bu iş böyle olmaz!”, “Biz kadınlar hep birbirimize destek olmak zorundayız!”, “Sanıyor ki kadınım konuşmam. Ama yeter, benim gücüm yeter!” repliklerinin vurgulandığı tanıtımdaki özel görüntüler beğeni topladı. Özel tanıtımın finalinde 'Güldür Güldür Show' kadınlarının Atatürk’ün “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeyi değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!” sözünü söylediği anlar ise herkesi derinden etkiledi.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Kadınlar Günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Habertürk Anasayfa