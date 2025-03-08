SHOW TV, 'Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir tanıtımla kutladı

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen yapımlarının kadınlarından oluşan özel tanıtım dikkat çekti. Sevgi dolu, cesur ve ilham veren güçlü kadın karakterleriyle ekranda fark yaratan 'Bahar', 'Sandık Kokusu', 'Deha', 'Siyah Kalp' ve 'Kızılcık Şerbeti’nin güzel oyuncuları ile 'Güldür Güldür Show’un renk ve neşe saçan kadınlarının yer aldığı tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.

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“Bu iş böyle olmaz!”, “Biz kadınlar hep birbirimize destek olmak zorundayız!”, “Sanıyor ki kadınım konuşmam. Ama yeter, benim gücüm yeter!” repliklerinin vurgulandığı tanıtımdaki özel görüntüler beğeni topladı. Özel tanıtımın finalinde 'Güldür Güldür Show' kadınlarının Atatürk’ün “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeyi değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!” sözünü söylediği anlar ise herkesi derinden etkiledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!