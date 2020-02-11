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Show TV’de yayınlanan eğlenceli yapımların ve fenomen dizilerin oyuncularının aşk dolu hallerinden oluşan romantik görüntüler izleyicilerden tam not aldı.

Sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz’dan, tüm engellerin arasında filizlenen Ramo-Sibel aşkına; komedi ve maceranın eksik olmadığı Kuzey-Yıldız aşkından, derin, hüzünlü ve güçlüklerle dolu Vartolu-Saadet aşkına kadar aşkın her hali Show TV’de sizlerle!

İşte Sevgililer Günü Tanıtımı;