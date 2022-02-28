Show Haber editörü Cem Tekel Kiev'de son durumu aktardı

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Show Haber Editörü Cem Tekel, işgalin yaşandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den son durumu aktardı.

Tekel, Kiev'de gerginliğin sürdüğünü belirterek, "Yolda kim nedir anlaşılamıyor, şehir içi de çok gergin. Güvenlik güçleri hiçbir şeye müsamaha etmiyor. Kiev'in içerisinde Rus hücrelerin olduğu düşünülüyor. Eller tetikte, neredeyse güvenlik güçleri birbirlerine de güvenmiyor. Rus hücrelerin, Ukrayna güvenlik güçlerinin üniformalarını ele geçirdiği söyleniyor. 5 km'lik Rus konvoyu Kiev'e doğru ilerliyor" dedi.

Kiev'de yaşayanların şehri terk ettiğini söyleyen Tekel ve kameramana bir kişi canlı yayında müdahale etti. Tekel ve Polat, kimlik ve pasaportlarını göstermesiyle müdahale sona erdi.