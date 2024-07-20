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        Haberler Dünyadan Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt’i çıkardı - Magazin haberleri

        Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt'i çıkardı

        Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik kızları Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt'i çıkardığını açıklayan bir gazete ilanı yayınlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:24
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          Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamladı.

          Shiloh, Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu duyuran bir duyuru yayınladı.

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          Kaliforniya yasalarına göre, bir yargıç bir kişinin ismini değiştirme dilekçesini onaylayabilmesi için yasal formların bir ay boyunca bir gazetede yayınlanması gerekiyor. Yayımlandıktan sonra, talep gazetenin yasal bildirim bölümünde görünüyor.

          Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Mayıs ayında 18'inci yaş gününde 'Pitt' soyadından vazgeçmek için başvuruda bulunduğunda kendi avukatını tutup masraflarını karşıladı.

          Dailymail'e konuşan bir kaynak, "Shiloh kendi avukatını tuttu ve masraflarını kendisi ödedi. Dolayısıyla annesi bunu bilmiyor" dedi.

        • 3

          Brad Pitt'e yakın bir kaynak People'a yaptığı açıklamada ise altı çocuk babasının bu değişikliğin "farkında olduğunu ve üzgün olduğunu" söyledi.

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          48 yaşındaki Jolie ile 60 yaşındaki Pitt'in üçü evlatlık, üçü biyolojik altı çocuğu var; 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax, 19 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

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