Shiloh'nın Pitt soyadını atma kararının perde arkası
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızları Shiloh'nın soyadı değişikliği kararının acı olaylar neticesinde alındığını söyleyen avukatı, yeni adı için 'reklam' verdiği iddialarına açıklık getirdi
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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızları Shiloh, kısa süre önce soyadını değiştirdi ve daha önce 'Jolie-Pitt' şeklinde olan soyadından babasının adını çıkardı. Tam adı artık Shiloh Nouvel Jolie oldu.
Hollywood'un 2016'da ayrılan ünlü çiftinin 18 yaşındaki kızları, iki ay önce soyadından Pitt'in çıkarılması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu ve isim değişikliğiyle ilgili ayrıntılar Los Angeles Times gazetesinde yayımlanmıştı.
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ABD basınında, Shiloh'nın değişikliği duyurmak için özel olarak çaba harcadığını ve reklam verdiğini söyleyen haberler yer aldı. Şimdi Shiloh'nın avukatı, değişiklikle ilgili yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak için Entertainment Weekly dergisine konuştu.
Avukat Peter Levine, "Shiloh Jolie herhangi bir isim değişikliğini duyuran 'reklam' yayınlamadı. Shiloh'nın avukatı olarak yasal bir bildirim yayınlamam gerekiyordu, çünkü California yasalarına göre, adını değiştirmek isteyen herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu yasal bildirim, gerektiği gibi Los Angeles Times'ta yayımlandı" dedi.
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Avukat ayrıca, "Medya, özellikle acı olayların ardından bağımsız ve önemli bir karar vermiş, yalnızca hukuki süreci takip eden genç bir yetişkini haber yaparken daha dikkatli olmalı" diye ekledi.
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Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt ekini çıkarmak için başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, California eyaleti yasalarına göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamlamış ve Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu açıklayan bir duyuru yayımlamıştı.
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49 yaşındaki Jolie ile 60 yaşındaki Pitt'in üçü evlatlık, üçü biyolojik olmak üzere altı çocuğu var: 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax, 19 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.
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2016'da ayrılan 2019'da resmi olarak boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin diğer kızları Zahara ve Vivienne de soyadlarından Pitt'i atmıştı. Ancak iki kızın yaptığı soyadı değişikliğinin mahkeme kararıyla gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.
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ŞİDDET İDDİASI
Aralarında hâlâ Fransa'daki şarap bağları üzerinden çekişme yaşanan ve hukuki mücadele sürdüren Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ayrılığında, Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarının etkili olduğu öne sürülmüştü.