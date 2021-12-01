Kripto para piyasasının son günlerde dikkat çeken coinlerinden biri olan Shiba Token ya da diğer adıyla Shiba Inu araştırılıyor. "Doge Katili" olarak anılan Shiba Coin bugünkü hızlı yükselişiyle dikkat çekti. "Dogecoin katili" Shiba Token hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

SHIBA COIN NE KADAR OLDU?

Shiba Inu ekim ayının son günlerinde ani bir yükseliş göstermiş, daha sonra ise aralıksız olarak düşüş göstermeye başlamıştı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan Shiba Inu, kasım ayının son günlerinde yeniden zirveye tırmanmaya başladı.

Shiba Coin'deki yükseliş yüzde 20'yi aştı. SHIB’de yaşanan son artış, en büyük kripto borsalarından biri olan Kraken’in pazartesi günü Shiba Inu‘yu listelemesinden sonra geldi. Shiba Coin hafta ortasında 0,00004472 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu nedir, ne zaman kuruldu?

Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.