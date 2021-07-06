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Shawn Mendes ile Camila Cabello'dan 2. yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

Shawn Mendes ile Camila Cabello'dan 2. yıl dönümü kutlaması

Şarkıcı Shawn Mendes ile Camila Cabello, ilişkilerinin 2. yıl dönümlerini kutladı. Sevgilisiyle birlikte Karayipler'e giden Mendes, tatil fotoğraflarını, "Nice yıllara bebeğim" notuyla paylaştı

06.07.2021 - 13:06 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes ile Camila Cabello, birlikteliklerinin 2. yılını kutlamak için soluğu Karayipler'de aldı.

    Mendes ile Cabello, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • "NİCE YILLARA BEBEĞİM"

    Romantik bir paylaşımda bulunan Kanadalı şarkıcı, sevgilisiyle olduğu bu kareyi, "Nice yıllara bebeğim" notuyla paylaştı.

  • Cabello da Shawn Mendes ile karpuz yerken çekilen fotoğrafında, "Mutlu yıl dönümleri... Daha fazla neşe, daha fazla arkadaşlık ve daha fazla aşk için..." ifadelerini kullandı.

  • SEVGİLİSİNİN AYAĞINI ÖPTÜ

    Öte yandan kendisi gibi şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Shawn Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşımda bulunmuştu. Yayınladığı fotoğrafta Cabello'nun ayağını öptüğü görülen Mendes, "Çünkü seni seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • 5 YIL BEKLEDİ

    Pandemi dönemini Camila Cabello ile birlikte geçiren Mendes, Access Hollywood'a samimi açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı, Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için 5 yıl beklediğini açıklamıştı.

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