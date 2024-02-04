Shannen Doherty; "Bir mucize" diyerek iyi haberi duyurdu
2015'te meme kanserine yakalanan ve uzun süredir hayatta kalmak için savaşan oyuncu Shannen Doherty, "Bir mucize" diyerek iyi haberi duyurdu
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Başlangıçta küçük rollerde oynadığı dizilerle ilk adımlarını atan sonra da 'Beverly Hills 90210' adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren Shannen Doherty, 2015'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ediyor.
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Aldığı kemoterapi tedavisinin ardından hayranlarına güzel haberi duyuran Shannen Doherty, 2017’de kanserin gerilemeye başladığını söylemişti.
Ancak kanser 2019'da geri dönmüş, üstelik Shannen Doherty bu kez kanserinin 4'üncü evresinde olduğunu duyurmuştu.
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MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADI
Çektiği acılara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen ve hastalık sürecini başka hastalara umut olmak ve kanser konusunda bilinçlendirme sağlamak için sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Shannen Dohert, son dönemde hep kötü haberlerle gündeme geliyordu.
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2023'ün ortalarından itibaren kanserin vücudunda yayılmaya devam ettiğini söyleyen Shannen Doherty, yılın sonlarına doğru da kanserin artık beynine ve kemiklerine de sıçradığını söyleyerek "Ölmek istemiyorum, önümde daha yaşayacak günlerim var" demişti.
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CENAZESİNİ BİLE PLANLAMIŞTI
Kısa bir süre önce "Cenazemde insanların ağlamasını değil, güzelce hatırlayarak mutlu şekilde uğurlamasını istiyorum" diyen Shannen Doherty, bu süreçte yanında olmayan, dostlukları sahte olan bazı kişilerin de kendilerini mecbur hissetmeyip cenazesine bile gelmemelerini istediğini itiraf etmişti.
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İYİ HABERİ BÖYLE DUYURDU; "UMUT HER ZAMAN VAR"
Tüm bunların ardından Shannen Doherty'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Doherty, tedavi sürecinde beklenmedik bir ilerleme gösterdiğini söyleyerek, "Umut her zaman var" ifadelerini kullandı.
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VÜCUDU YENİ TEDAVİYE CEVAP VERDİ
Yakın zamanda uygulanan bir tedavinin sonuçlarının kendisine gelecek için yeni bir umut verdiğini söyleyen Shannen Doherty, "Ne olduğunu söylemeyeceğim, yeni bir kanser infüzyonu kullanıyorum ve dört tedaviden sonra gerçekten bir fark görmedik ve herkes değiştirmemi istedi ve ben de 'Buna devam edeceğiz ve göreceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.
Shannen Doherty’nin ne olduğunu açıklamadığı bu yeni tedavi iyi sonuç verdi ve ünlü isim "Ve evet, altıncı ya da yedinci tedaviden sonra, kan - beyin bariyerini gerçekten yıktığını gördük" dedi. 52 yaşındaki Doherty, vücudunun yeni tedaviye verdiği yanıtın bir "mucize" olduğunu söyledi.
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YENİ İLAÇ BİR MUCİZE YARATTI
Shannen Doherty, "Benim için şu anda bu bir mucize. Bir nevi kumar oynadım, zar attım ve bu tedaviye devam etmekten vazgeçmedim" dedi. Oyuncu, yaşadığı son süreci "Kan - beyin bariyerini yıkması aslında o ilacın bir mucizesi, belki de Tanrı'nın araya girip 'Ona bir şans vereceğim' demesinin bir mucizesi" sözleriyle anlattı.
"Bazen mucizeleri hep yanlış yerlerde ararsınız ve onlar tam karşınızdadır" diyen Shannen Doherty daha önce her ne kadar göz yaşları içinde ölmek istemediğini söylese de aslında ölmekten korkmadığının, sadece bu amansız hastalığa yenilmemek için savaştığının altını çizmişti.
Fotoğraflar: AP, Instagram, Avalon