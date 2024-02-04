Shannen Doherty; "Bir mucize" diyerek iyi haberi duyurdu

VÜCUDU YENİ TEDAVİYE CEVAP VERDİ

Yakın zamanda uygulanan bir tedavinin sonuçlarının kendisine gelecek için yeni bir umut verdiğini söyleyen Shannen Doherty, "Ne olduğunu söylemeyeceğim, yeni bir kanser infüzyonu kullanıyorum ve dört tedaviden sonra gerçekten bir fark görmedik ve herkes değiştirmemi istedi ve ben de 'Buna devam edeceğiz ve göreceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Shannen Doherty’nin ne olduğunu açıklamadığı bu yeni tedavi iyi sonuç verdi ve ünlü isim "Ve evet, altıncı ya da yedinci tedaviden sonra, kan - beyin bariyerini gerçekten yıktığını gördük" dedi. 52 yaşındaki Doherty, vücudunun yeni tedaviye verdiği yanıtın bir "mucize" olduğunu söyledi.