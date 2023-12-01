Shane MacGowan hayatını kaybetti

"SEVDİĞİNİZ KİŞİ YANINIZDA OLMADAN YAŞAMAYI HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ" DEMİŞTİ



Victoria Mary Clarke, "Aşk, insan olarak deneyimleyebileceğimiz en güzel ve güçlü duygudur ama aşk; aynı zamanda acı da verebilir. Özellikle sevdiğiniz kişiyi kaybetmekten korkuyorsanız... Aşk denilen şey genellikle bağlılık, arzu, ihtiyaç, özlem, yakınlık ve bağlantı olarak tanımlanabilir ve bütün bunlar son derece insanidir. Bazen birini çok derinden sevdiğiniz zaman kendinizi o kadar büyük ve yıkıcı hissettiren korkunç kayıplarla yüzleşirken bulursunuz ki... Onlardan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz. Sevdiğiniz kişi yanınızda olmadan yaşamayı hayal bile edemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: Reuters, Instagram