Shane Larkin tarihe geçti!

Shane Larkin, üst üste 3. kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek Euroleague tarihine geçti.

27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider Anadolu Efes´in sahasında ASVEL´İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalayarak üst üste 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı.

TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU

Shane Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague´de 18 ve 19´uncu haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP´si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

Larkin'in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı

Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı