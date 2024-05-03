Shane Larkin 4 yıl daha Anadolu Efes'te!
Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Giriş: 03.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kaptan Shane Larkin 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz"
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