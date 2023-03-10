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Shakira'ya bir darbe daha! Gerard Pique evleniyor - Magazin haberleri

Shakira'ya bir darbe daha! Gerard Piqué evleniyor

İki çocuğunun annesi Shakira'ya ihanet eden Gerard Pique, uğruna ilişkisini sonlandırdığı ve "Kuklasıyım" dediği sevgilisi Clara Chia'ya evlenme teklifi etti. Çiftin nikah masasına oturmaya hazırlandığı belirtildi

Giriş: 10.03.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gerard Pique ve 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar magazin dünyasının gündeminden düşmek bilmiyor.

    İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamamıştı. Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

  • SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR

    12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıktı. Pique'nin Chia'ya evlilik teklifi ettiği belirtildi.

  • Birbirlerine çok aşık olduklarını dile getiren Gerard Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istedi.

    BALKONA CADI KOYMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda ihanetin ortaya çıkmasının ardından dünyaca ünlü şarkıcı, Gerard Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna bir cadı figürü yerleştirmişti. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nın oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılaması ve aldatma durumuna tepki göstermemesi nedeniyle Shakira'nın böyle bir davranışta bulunduğu İspanyol basınına yansımıştı.

  • DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

    Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. İddiaya göre; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.

  • AŞK 'SELFIE'Sİ

    Yaşananlardan sonra Gerard Pique, sonunda aşkını ilan etmişti. Pique, daha önce sadece paparazzilere yakalandığı yeni aşkıyla ilişkisini resmileştirmişti. Futbolcu, yeni kız arkadaşı Clara Chia ile çektikleri bir selfie’yi Instagram hesabında yayınlamıştı.

  • "BİR KADININ KENDİNİ BİR ERKEKLE TAMAMLAYABİLECEĞİNE İNANDIM"

    Yaşananların ardından konuyla ilgili konuşan Shakira, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Ünlü şarkıcı, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.

  • "KIYAFETLERİ BENİM İÇİN SEÇİYOR"

    Daha sonra Gerard Pique de Clara Chia ile birlikteliği ile ilgili ilginç itiraflarda bulunmuştu. Anlattığına göre; Pique'nin hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi Clara Chia seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımlamıştı.

    Gerard Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sorulmuştu. İşte bu soru üzerine Pique, şakayla karışık bir açıklamada bulunmuştu.

    Gerard Pique, Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip, "Gerçek şu ki; mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Splash News

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