"KIYAFETLERİ BENİM İÇİN SEÇİYOR"



Daha sonra Gerard Pique de Clara Chia ile birlikteliği ile ilgili ilginç itiraflarda bulunmuştu. Anlattığına göre; Pique'nin hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi Clara Chia seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımlamıştı.



Gerard Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sorulmuştu. İşte bu soru üzerine Pique, şakayla karışık bir açıklamada bulunmuştu.



Gerard Pique, Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip, "Gerçek şu ki; mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuşmuştu.



Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Splash News