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        Haberler Dünyadan Shakira'nın onuruna dev heykel; kendi 1. 57, heykeli 21.3 metre - Magazin haberleri

        Shakira'nın onuruna dev heykel

        Kolombiyalı şarkıcı Shakira, memleketi Barranquilla'da 21.3 metre uzunluğunda dev bir heykelle onurlandırıldı. Heykelin açılışına, Shakira'nın annesiyle babası katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:06
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          Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın memleketi Kolombiya, Barranquilla'da artık dev bir 'Shakira heykeli' var.

        • 2

          Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan 21. 3 metre boyundaki bronz heykel, Shakira'yı bikini üstü ve uzun, dökümlü bir etekle, karakteristik dans hareketlerinden birini sergilerken tasvir edildi.

        • 3

          Heykelin kaidesine; Shakira'nın ünlü şarkısı "Hips Don't Lie" (Kalçalar Yalan Söylemez) adlı eserine gönderme yapılarak, "Besteci bir kalp, yalan söylemeyen kalça, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses ve çocukluğun ve insanlığın iyiliği için yürüyen yalın ayaklar" yazıldı.

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          "BU BENİM KÜÇÜK KALBİM İÇİN ÇOK FAZLA"

          Heykelin görselini sosyal medya hesabından yayımlayan Shakira, "Bunu ailemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Bu benim küçük kalbim için çok fazla" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Reuters, Instagram

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