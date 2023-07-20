Shakira'nın başı dertte! 8 yıla kadar hapsi isteniyor
İspanyol mahkemesi, Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor
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Shakira hakkında, İspanya'nın Katalan Bölgesi'nde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme tarafından soruşturma başlatıldı.
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Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, Shakira hakkında 2018'de gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı.
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46 yaşındaki şarkıcı, hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemeden soruşturma hakkında başka bir ayrıntı ise açıklanmadı.
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Shakira'nın 2012-2014 yılları arasında 14.5 milyon euro (yaklaşık 437 milyon TL) değerindeki vergi borcuyla ilgili bir başka davadan da, yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Fotoğraflar: Reuters