Shakira sahneyi terk etti
Shakira, yeni şarkısını tanıttığı etkinlikte taciz edildi. Ünlü şarkıcı, uyarılarının dikkate alınmadığını görünce hızla sahneyi terk etti
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'Soltera' adlı yeni bir single çıkaran Shakira, Miami'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.
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Sahnede seyircilerden daha yüksek bir seviyede duran şarkıcı, dans ederken bazı hayranlarının tacizine uğradı.
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Shakira, eteğinin altından görüntü almaya çalışan kişileri görünce, dansını yarıda keserek iki eliyle eteğini tuttu.
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Şarkıcı, ardından uygunsuz görüntüler çeken kişileri uyardı.
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Dansına devam eden Shakira, seyircilerin uyarılarını dikkate almadığını görünce sinirlendi.
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Shakira, yaşananlar üzerine konserini yarıda kesti ve sahneyi terk etti.
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Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında ünlü şarkıcıya destek mesajları geldi. Hayranları, yaşanan görüntüleri sosyal medyada kınadı.