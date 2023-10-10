Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için 1392 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Duyuru sonrasında tercihlerin ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte SGK personel alımı hakkında güncel bilgiler...