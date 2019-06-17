17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) yaptığı açıklamada KPSS şartlı olarak personeli alımı yapılacağı duyurdu. Binlerce kişi ise başvuru yaptı. İşte herkesin aklında ki soru Alımlar ne zaman olacak? Başvuru şartları neler?
SGK 400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu personeli alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün başvuru için son gün.
SGK 400 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, P23, P40,P42 ve P47 puan türünde 75 ve üzeri puan almış olmak.
BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
1. Başvurular E-Devlet üzerinden 10-17 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.
2. Adaylar, T.C Kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaparak olup "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra tamam ve onayla butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
3. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ve ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Aday; başvuru formuna 4.5*6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
5. Adaylar iletişim bilgilerini en güncel haliyle yazacaktır.
6. Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
7. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
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