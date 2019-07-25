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SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır? SGK borcu yoktur yazısı alma 2019

"SGK vergi borcu yoktur" belgesi, vergi toplama işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlıyor. Bu uygulama ile işlemler sıra beklemeden kolaylıkla yapabiliyor. Vatandaşlar da "SGK borcu yoktur" yazısını nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır? SGK borcu yoktur yazısı alma 2019

25.07.2019 - 13:28 | Güncelleme: Merak Edilenler
SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

İşverenlerin de talep ettiği, kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi bir çok farklı nedenle "SGK borcu yoktur" yazısı isteniyor. Peki "SGK borcu yoktur" yazısı nasıl alınır? İşte SGK borcu yoktur yazısı 2019

SGK BORCU YOKTUR YAZISI ALMA 2019

Daha önceleri bu belgeyi almak için Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı Sigorta Müdürlükleri'ne gidip belgeyi talep etmek gerekiyordu. Ancak bu hem uzun zaman alıyordu hem de bazı sıkıntılara yol açıyordu. Bu yüzden artık bu belge internet üzerinden de temin edilebiliyor. Böylece işlem çok daha kolay bir şekilde halledilmiş oluyor. Aynı zamanda bu uygulamanın geliştirilmesiyle, vergi dairelerinde oluşan yığılmaların da önüne geçilmesi sağlanmış oluyor.

SGK BORCU YOKTUR YAZISI BAŞVURUSU

İnternet üzerinden "SGK borcu yoktur" yazısı almak için ise önce SGK'nın ilgili birimine internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. İşyerinin bir kullanıcı olarak tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. İşte SGK'nın internet adresi üzerinden "SGK borcu yoktur" yazısı alma işleminin adımları:

  • SGK tarafından geliştirilen borcu yoktur uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle E-Borcu Yoktur Başvuru Formu ve E-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi evraklarının doldurularak SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’ne teslim edilmesi gereklidir. İlgili belgeler teslim edildikten sonra borcu yoktur uygulaması kullanılabilecektir.
  • E-Borcu Yoktur Başvuru Formu ve E-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi evraklarını, SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’ne teslim ettikten sonra SGK'nın "SGK Borcu yoktur yazısı"nı alabileceğiniz https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap internet adresine giriş yapın.
  • Açılan sayfada ilgili bölümlere Kullanıcı adı, sistem şifresi, işyeri şifresi ve güvenlik anahtarı bilgilerini girerek SGK Borcu Yoktur belgesini temin edebilirsiniz.

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