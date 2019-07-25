25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşverenlerin de talep ettiği, kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi bir çok farklı nedenle "SGK borcu yoktur" yazısı isteniyor. Peki "SGK borcu yoktur" yazısı nasıl alınır? İşte SGK borcu yoktur yazısı 2019
SGK BORCU YOKTUR YAZISI ALMA 2019
Daha önceleri bu belgeyi almak için Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı Sigorta Müdürlükleri'ne gidip belgeyi talep etmek gerekiyordu. Ancak bu hem uzun zaman alıyordu hem de bazı sıkıntılara yol açıyordu. Bu yüzden artık bu belge internet üzerinden de temin edilebiliyor. Böylece işlem çok daha kolay bir şekilde halledilmiş oluyor. Aynı zamanda bu uygulamanın geliştirilmesiyle, vergi dairelerinde oluşan yığılmaların da önüne geçilmesi sağlanmış oluyor.
SGK BORCU YOKTUR YAZISI BAŞVURUSU
İnternet üzerinden "SGK borcu yoktur" yazısı almak için ise önce SGK'nın ilgili birimine internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. İşyerinin bir kullanıcı olarak tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. İşte SGK'nın internet adresi üzerinden "SGK borcu yoktur" yazısı alma işleminin adımları:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!