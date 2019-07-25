İşverenlerin de talep ettiği, kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi bir çok farklı nedenle "SGK borcu yoktur" yazısı isteniyor. Peki "SGK borcu yoktur" yazısı nasıl alınır? İşte SGK borcu yoktur yazısı 2019

SGK BORCU YOKTUR YAZISI ALMA 2019

Daha önceleri bu belgeyi almak için Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı Sigorta Müdürlükleri'ne gidip belgeyi talep etmek gerekiyordu. Ancak bu hem uzun zaman alıyordu hem de bazı sıkıntılara yol açıyordu. Bu yüzden artık bu belge internet üzerinden de temin edilebiliyor. Böylece işlem çok daha kolay bir şekilde halledilmiş oluyor. Aynı zamanda bu uygulamanın geliştirilmesiyle, vergi dairelerinde oluşan yığılmaların da önüne geçilmesi sağlanmış oluyor.

SGK BORCU YOKTUR YAZISI BAŞVURUSU

İnternet üzerinden "SGK borcu yoktur" yazısı almak için ise önce SGK'nın ilgili birimine internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. İşyerinin bir kullanıcı olarak tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. İşte SGK'nın internet adresi üzerinden "SGK borcu yoktur" yazısı alma işleminin adımları: