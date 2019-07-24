SGK prim borcu sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SGK prim borcu bulunan çalışanlar vakit kaybetmeden kontrol etmelidir. Peki, SGK borç sorgulama nasıl yapılıyor? Ayrıntılar haberimizde...

PRİM BORCU OLAN ÖZEL HASTANELERDEN HİZMET ALAMAZ

Soru: Basında genel sağlık sigortası prim borcu bulunanların bu yılın sonuna kadar sağlık hizmeti alabileceği yazıyor. Ancak, gittiğim özel hastane sağlık hizmeti alamayacağımı belirterek beni geri çevirdi. Ne yapmam gerekir? (Adil Kurt)

Yanıt: Adil Bey, 29 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlar ile primlerini ödemeyen BAĞ-KUR’lular ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 31 Aralık 2019 tarihine kadar sağlık hizmeti alabilecekler. Tedavi giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak. Prim borcu bulunanlar, yeni bir süre uzatımı olmadığı takdirde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmeti alamayacaklar.

Prim borcu bulunanlar özel hastaneler ile özel üniversitelere ait hastanelerden sağlık hizmeti alamazlar. Sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleriyle devlete ait üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilirler. Prim borcu olup da Sağlık Bakanlığı’na bağlı veya devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alamayanlar, il sağlık müdürlüklerine şikâyette bulunabilirler.

SGK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK, E Devlet Kapısı aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

E Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir.

Toplam prim gününüzü görmek için de E Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakılabilirsiniz.

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