22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YAŞ ŞARTI BİR YIL UZADI
Kanuna göre, SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için daha önce kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması gerekiyordu. Gençlerin geç evlenmesi veya ikinci evlilik durumunda mağduriyetlere yol açan yaş sınırı bir yıl uzatıldı. Kadınların 40 yaşına kadar tüp bebek tedavileri artık SGK tarafından karşılanıyor. Tüp bebek tedavisi gören erkeklerde ise yaş şartı aranmıyor.
KALITSAL HASTALIĞI OLANLARIN TEDAVİSİ
SGK, ailedeki hasta çocuğun kök hücre tedavisine yönelik yeni bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin tüp bebek tedavisini karşılıyordu. Buna ilave olarak bir yenilik daha eklendi. Buna göre, genetik hastalığı bulunan veya taşıyıcı olduğu bilinen çiftler, hasta çocukları olsa bile, sağlıklı çocuk sahibi olmak için artık tüp bebek tedavisi alabilecekler.
İLK EVLİLİKTEN OLAN ÇOCUKLAR ENGEL DEĞİL
Önceki yıllarda eşlerden birinin önceki evliliklerinden çocuğu bulunması durumunda tüp bebek tedavisi karşılanmıyordu. 2015 yılında yapılan değişiklik sonrası, ikinci evliliğini yapan eşlerin ilk evlilikten çocukları bulunması, tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor. Eşlerin, birlikte, hayatta kalan çocuklarının olmaması yeterli bulunuyor.
SGK, çiftlerin evlatlık çocuk edinmeleri durumunda da tüp bebek tedavisini karşılıyor.
BEŞ YIL SİGORTA KOŞULU
SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için çiftlerden birinin en az beş yıldır sigortalı olması ve 900 gün prim ödemesi gerekiyor.
Kanun uyarınca, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca belgelenmesi koşulu aranıyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE TÜP BEBEK TEDAVİSİ
Tüp bebek tedavisi yapılabilmesi için gerekli olan 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödeme koşulunu yerine getiremeyenler, varsa askerlik borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabiliyor.
ÜÇ DENEMEYE KADAR KARŞILIYOR
SGK, tüp bebek tedavisini en fazla üç denemeye kadar karşılıyor. Ancak, tedaviye başlandığı halde, kalitesiz olduğu için embriyonun transfer edilememesi durumunda, deneme sayısına dahil edilmiyor
BİRDEN FAZLA EMBRİYO TRANSFERİNE DİKKAT
Kadının yaşı, embriyo kalitesi gibi tıbbi zorunluluk halleri dışında birden fazla embriyo transfer edilmesi halinde çoğul gebelik olursa, taburcu edilinceye kadar bebekler için verilen sağlık hizmetleri karşılanmıyor. Tedaviyi gerçekleştiren sağlık merkezi dışındaki anlaşmalı hastanelerde söz konusu çoğul gebelik sonucu doğan çocuklar için yapılan tedavi giderleri ise SGK tarafından karşılandıktan sonra embriyo transfer işlemini yapan merkezden tahsil ediliyor.
YÜZDE 30 KATILIM PAYI
Tüp bebek tedavisinde ilk denemede yüzde 30 oranında katılım payı ödeniyor. Katılım payı tutarı, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 olarak uygulanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!