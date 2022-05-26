İş Sanat’ın genç müzisyenlere destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği “Parlayan Yıldızlar” konserlerinin bu sezonki son iki performansında Selin Özer ve Alpay Jan İnkilap 30 Mayıs Pazartesi sahneye çıkacak.
İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği “Parlayan Yıldızlar” konserleri bu sezonki son iki performansı ile 30 Mayıs Pazartesi İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Selin Özer (flüt) ve Alpay Jan İnkilap’ın (keman) sahne alacağı konserler saat 20.30’da başlayacak.
Konserin ilk bölümünde sahne alacak flüt sanatçısı Selin Özer, 2016 yılında Uluslararası Florida Flüt Festivali’ne katıldı. Yine aynı yıl Amerika’nın Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Flüt ve Piccolo Enstitüsü’nde konserler verdi. 2017 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Flüt Yarışması’nda ikincilik ödülü bulunan Özer, yine aynı yarışmadan Radio Varna’da kayıt ödülü ile 2020 yılında Fransa’da düzenlenen 9.Uluslararası “Flutissimo 2020” Flüt Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Würth Filarmoni, Philharmonische Kammerorchester Wernigerode ve Mitteldeutschen Kammerphilharmonie gibi orkestraların yanı sıra, Cecilia Bartoli ve Sonya Yoncheva gibi dünyaca ünlü solistler ile çalışma fırsatı yakaladı.
Genç sanatçı repertuvarında yer alan George Hüe, Georg Philipp Telemann, Camille Saint-Saëns, Otar Taktakishvili’nin eserleriyle sahnede olacak.
Konserin ikinci bölümünde sahne alacak kemancı Alpay Jan İnkilap, 5. Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması’nda birincilik, 55. Kocıan Uluslararası Keman Yarışması’nda (Çek Cumhuriyeti) ikincilik, ve Belçika’da yapılan Uluslararası 7. Bravo Keman Yarışması’nda üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Ankara Filarmoni Orkestrası, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Gençlik Orkestrası, Başkent Filarmoni Ankara Orkestrası ve Akademik Başkent Orkestrası gibi birçok orkestra eşliğinde solist olarak verdiği konserlerin yanı sıra genç sanatçı, Londra’da bulunan Welwyn Garden City Orkestrası ile Glazunov Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Alpay Jan İnkilap, eğitimine Almanya-Berlin Barenboim-Said Akademie’de devam ediyor.
Genç kemancı, konserde Giuseppe Tartini, Fazıl Say ve César Franck’in eserlerine yer verecek.
Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!