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İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar, seyircisiyle bu sezon son kez buluşuyor.

29 Nisan Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde Tuna Çalışkan (trombon) ile Seyyah Tatlıdede (piyano) yer alacak.

İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konser için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

Seyyah Tatlıdede

2003 yılında Bursa’da doğan Seyyah Tatlıdede, 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Yarı Zamanlı Devlet Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı.

“Heirs of Orpheus International Music Competition”, “Tblisi W. A. Mozart Competition” gibi uluslararası yarışmalarda dereceler kazanan genç sanatçı, 2017’de “Musical Firework Baden-Würtemberg”de piyano dalında birincilik ödülüne layık görüldü. REKLAM 2021 yılında 15. Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda en iyi Türk besteci yorumcusu ve ikincilik ödülünün sahibi oldu. Eğitimine halen Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Tatlıdede konserde Domenico Scarlatti, Hasan Ferid Alnar ve Claude Debussy’nin bestelerine yer verecek.

Tuna Çalışkan 2005 yılında Kocaeli’nde doğan Tuna Çalışkan, müzik eğitimine 2012’de Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı keman sınıfında başladı. 2018’de Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Mehmet Ali Baydar’ın trombon sınıfına kabul edilen Çalışkan, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Üniversitesi Brass Ensemble ile çeşitli konserler verdi. 2023’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Genç Yetenekler elemelerini başarıyla tamamlayan Çalışkan konserde yer almaya hak kazandı. Eğitimine Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta devam eden genç sanatçı konserde Alexandre Guilmant, Kazimierz Serocki ve G. E. Holmes’un eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirecek.

GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA Geçtiğimiz Eylül ayında 100’ü aşkın genç müzisyenin katıldığı Parlayan Yıldızlar seçmelerinde ilk kez Türk müziği icracılarına da yer verildi. Bu sezon 20 genç müzisyenin İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulduğu Parlayan Yıldızlar konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.